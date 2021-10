Rosa Díez: «Pedro Sánchez es un enfermo, un psicópata que no responde al tratamiento»

«Le ha hecho la autopsia al personaje».

Federico Jiménez Losantos arrancaba así la presentación de ‘Organizando la resistencia’, la sección de todos los viernes que Rosa Díez tiene en ‘Es la Mañana de Federico‘ (esRadio) y en la que iba a sacudir cera de la buena a Pedro Sánchez.

La fundadora de Unión, Progreso y Democracia comenzaba fuerte su intervención refiriéndose a la última aparición del presidente del Gobierno socialcomunista.

El inquilino de La Moncloa era entrevistado en laSexta el 14 de octubre de 2021 por Antonio García Ferreras y en un momento en el que le cuestionó el presentador de ‘Al Rojo Vivo‘ por los abucheos, a Sánchez no se le ocurrió otra cosa que compararse poco menos que con un símbolo nacional para censurar a quienes le pitaron.

Para Díez, el diagnóstico con Sánchez es más que evidente:

Es un enfermo y sus actos hay que analizarlos desde una perspectiva psicológica. Para mí hay dos comportamientos que caracterizan a un psicópata: no responde al tratamiento y no quiere ser descubierto. De hecho, el psicópata es una persona muy peligrosa, porque aprende de las terapias y las utiliza contra sus víctimas. Este tipo de personas tienen una necesidad brutal de no ser descubiertas y cuando son rechazadas vuelcan un odio brutal contra quienes se atreven a hacerlo.