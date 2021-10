La frase de Ayuso sobre ETA que hizo retorcer a Zapatero en la Cadena SER

José Luis Rodríguez Zapatero se encontró un gran obstáculo en su meta de blanquear a Arnaldo Otegi y a Bildu: Isabel Díaz Ayuso.

La presidenta de la Comunidad de Madrid indicó el pasado viernes 22 de octubre en un acto del PP de Madrid en Torrejón de Ardoz que ETA está «más viva que nunca» por que «se sienta en las instituciones, en los escaños con los presupuestos de todos los ciudadanos».

«¿No está viva ETA? Pongamos un ejemplo, imaginados que los 300.000 vascos que se han tenido que ir de su tierra, que son votantes del PP, de VOX, del PSOE, deciden volver todos al País Vasco y cambiarle el signo político e imaginaros a un gobierno del Partido Popular. ¿Lo iba a permitir el señor Otegi, iba a permitir esa gente que una persona votante del PP pudiera ir ahora mismo por cualquier municipio del País Vasco, por Rentería, diciendo soy votante el Partido Popular y que se tratara con el respeto con el que tratamos en Madrid a todo el mundo? Mentira», sentenció la ‘popular’.

A pesar de que han pasado días de las declaraciones de Ayuso, este 26 de octubre quedó constancia de cómo hacen retorcer a Zapatero, quien ve truncados sus esfuerzos por lavar la imagen de los herederos de ETA y justificar nuevos pactos con el Gobierno de Pedro Sánchez.

Durante la entrevista en el programa ‘Hora 25’ de la Cadena SER, el exlíder del PSOE mostró la incomodidad que le generaron las palabras de Ayuso, por lo que no dudó en ir contra la presidenta de la Comunidad de Madrid.

“Siento tristeza, porque ella pertenece a un partido que, como todos, sufrimos y luchamos juntos. Vimos el final juntos y deberíamos estar recordándolos juntos”, dijo a la presentadora Aimar Bretos.

A lo que agregó: “La sociedad española tiene una sensatez muy grande” y no se cree mensajes como los que lanzó Ayuso “sea de una formación u otra”. “No hay violencia, no hay ETA, no hay terrorismo”, ha insistido el exlíder del PSOE. “Ese recurso utilizado de manera reiterada y tan banal… Es banalizar el mal”, sentenció.

Irónicamente, para el expresidente del Gobierno no resulta una “banalización del mal” la falsa disculpa de Otegi, que solo horas después de su falso mensaje a las víctimas de ETA dejaba claro que todo formaba parte de un gran paripé para aprobar los Presupuestos Generales del Estado de Pedro Sánchez y presionar a favor de la liberación de 200 etarras que están pagando su condena con la sociedad.

La incapacidad de Zapatero para distinguir entre el bien y el mal no solo se queda en su blanqueo de los herederos de ETA, sino que ha sido capaz de exportarla a Venezuela con el dictador Nicolás Maduro, quien en agradecimiento le cedió una mina de oro, como han desvelado tanto Hugo ‘El Pollo’ Carvajal como su amiga íntima, Piedad Córdoba.