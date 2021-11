Carlos Herrera zumba a la diputada paraguaya que se burló de la vestimenta de la reina Letizia: «¿Quién es esta gilipollas?»

Dicen que en España hay más tontos que botellines.

Pero no hay que perder ripio de lo que pasa allende nuestra frontera porque también hay personajes que son para echarles de comer aparte.

El 2 de noviembre de 2021 La reina Letizia llegó a Paraguay para apoyar la labor que realiza la Cooperación Española, especialmente en materia de salud y educación de la mujer.

Sin embargo, el hecho de que llegara vestida de manera informal, con el tradicional chaleco rojo de la ONG, no le gustó a una parlamentaria paraguaya.

La diputada Celeste Amarilla, del Partido Liberal Radical Auténtico, se mostró ofendida por la vestimenta que utilizó Letizia Ortiz y no dudó en burlarse de ella durante la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados:

La madre Patria nos mandó vacunas gratis, y hoy nos manda su periodista devenida en reina, una chica de orígenes sumamente humildes, periodista de profesión de la que se enamoró el príncipe

Hoy viene a mirar la pobreza de Paraguay a ver qué limosnas más tirarnos, no le hubiera recibido la señora Silvana. Que no crea esta periodista devenida en reina que nos morimos por su saludo, quizás necesitemos su dinero, pero, señora Letizia, merecíamos uno de los vestiditos que usted tiene en su closet, no el chaleco que usaban su guardia y su secretaria.