OLFATO PERIODÍSTICO DEL DIRECTOR DE 'MÁS DE UNO' (ONDA CERO)

La premonitoria sensación de Alsina sobre el silencio de Ábalos semanas antes de estallar el escándalo de sus fiestas

"Me da la sensación de que en la última etapa como ministro no le dejaban prodigarse mucho. Como todo estaba centralizado en La Moncloa había alguien que decía: ‘no, no, no, aunque él quiera, que no vaya’"