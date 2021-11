Muchos nervios en la izquierda: Antón Losada monta un buen pollo en la SER por los ataques de Echenique

Andan absolutamente agitados en la izquierda porque ven cómo el gobierno de coalición que les costó tanto acordar se encamina en su inevitable desaparición.

Así que Pablo Echenique, el ariete podemita, insultador a tiempo completo, tuitero furibundo y pagador en negro de su asistente, puso un tuit en alusión de los que debatían en la Cadena SER este 8 de noviembre de 2021:

«La gente solo quiere entender lo que quiere entender o escuchar lo que quiere escuchar, porque Pablo Echenique os está diciendo a vosotros que sois defensores a saco de la sanidad privada«, recogiendo el guante la presentadora, Ángels Barceló.

El que peor se lo tomó fue Antón Losada, recuerden, el tertuliano de posiciones socialistas y siempre bastante friki:

Ya, el título de defensor de la sanidad pública no los da Pablo Echenique, afortunadamente. Algunos llevamos unos cuantos años en esto. Yo, de verdad, basta ya de este esloganeo, del conmigo o contra mí. Si tiene argumentos, que los ponga encima de la mesa… Yo no me dedico a acusar a nadie de nada, ¡es que ya está bien, hombre!

Es que además, ya basta de los dedos acusadores, vamos a intentar ir a un debate donde cada uno pueda defender sus posturas y no lanzando acusaciones y desprestigios, ¡ya está bien, hombre!

Yo lo que no le voy a tolerar a nadie, se llame Pablo Echenique o se llame como se llame, es el desprestigio, el descrédito y el ataque personal. Que algunos llevamos muchos años defendiendo las mismas cosas sobre este asunto, incluso escribiendo unos cuantos libros. Así que reclamo un mínimo de decencia al entrar en el debate, no manipular, no mentir, y saber de lo que se habla, que es muy importante.