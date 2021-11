Dantesca alfombra roja a Rufián en RNE después de que se negara hasta cinco veces a responder a un periodista

Íñigo Alfonso (RNE) fue el primer periodista que tuvo ocasión de colocar a Rufián en el sitio que merece: es servidor de los ciudadanos.

Normalmente la chulería intrínseca en los políticos, y particularmente exacerbada en casos como la de este independentista con ínfulas de showman, les lleva a pensar lo contrario, que ellos son héroes que controlan a la ciudadanía. Pero no.

Y este 17 de noviembre Radio Nacional, la de todos los españoles, y su presentador de Las Mañanas de RNE, perdieron una ocasión preciosa de hacerse respetar: bastaba con que, sibilinamente, hubiera repetido la misma pregunta que apenas unas horas antes Rufián se había negado a responder. Pero falló y de qué manera.

Y es que a 16 de noviembre de 2021 se vivió una situación dantesca en la sala de prensa del Congreso, con el separatista de ERC como protagonista: hasta cinco veces se negó a responder a un periodista que planteaba una cuestión de lo más normal, cortés y educada, solo por no estar de acuerdo ideológicamente con el medio de comunicación para el que trabaja:

El periodista Josué Cárdenas estuvo soberbio en su labor profesional, muy al contrario que la deleznable actuación de Rufián:

Rufián: No participamos de burbujas mediáticas de la ultraderecha.

Cárdenas: Pero Sr. Rufián, como comprenderá es un nuevo medio y usted no es nadie para decirme si soy extrema derecha o extrema izquierda. Yo le pregunto y no le digo si es usted de extrema izquierda, si es independentista o si es golpista… No utilizo ninguno de estos términos que usted si utiliza conmigo. Le pido que me responda a la pregunta.