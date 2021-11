Iglesias se la pone botando a Margallo, que no defrauda y le mete un palo a él y otro a Carrillo

Esa dupla extraña que forman García Margallo y Pablo Iglesias en la tarde de los lunes en la Cadena SER, que si habitualmente sale bien es por la diplomacia y saber estar del exministro del PP, este 22 de noviembre de 2021 cambió un poquito el tercio y se salió de madre.

Quizás fuera porque Margallo participaba por teléfono y eso le permitió envalentonarse un poco, pero lo cierto es que el exvicepresidente podemita se la puso botando al del PP, intentando hacerse el digno, y Margallo entró a saco repartiéndole al propio Iglesias y, de paso, al histórico comunista Santiago Carrillo.

«¿Tú dirías que soy demócrata?» La pregunta de Pablo Iglesias, casi en un intento victimista bastante falsete, era demasiado jugosa como para dejarla escapar. La pregunta antes había sido más amplia, incluyendo a otros fieras comunistas: «¿Tú dirías que Enrique Santiago o Yolanda Díaz no son demócratas, o Santiago Carrillo no era demócrata?»

Y estuvo bien Margallo: He leído lo que tú quieres hacer y lo que propones para España. Cuando tú dices por ejemplo que hay que controlar a los medios privados de comunicación y que quien tiene que mandar sobre ellos es el gobierno para que no manden esas oligarquías a las que tú te refieres, eso no es la libertad de prensa en la que yo creo. Honradamente tú no eres un demócrata liberal, tú estás en la democracia de izquierdas como están otros, en otro modelo, no es el modelo de la democracia liberal representativa. No lo es. ¿Santiago Carrillo era un demócrata? ¡Pues no! Era un luchador contra la Dictadura pero para establecer otra, ¡la dictadura del proletariado!