Carlos Herrera pone las pilas a PP, VOX y C’s: «O espabilan o tendremos a Sánchez hasta la próxima glaciación»

Está, como el resto de los españoles, anodado.

Carlos Herrera ya no sabe qué más se le puede decir a Pedro Sánchez para que este se ponga, al menos, un poco rojo como un tomate.

Este 26 de noviembre de 2021, en su editorial de ‘Herrera en COPE‘ aseveró que el presidente del Gobierno no tendrá empacho en dejar España como un solar pactando con lo más ‘granado’ de la política:

Apuntó Herrera que el tipo más inepto de la Historia de España puede alargar a conveniencia la legislatura:

El director de ‘Herrera en COPE’ también fijaba la mirada en la derecha y en sus peleas infantiles:

Y la cara B de eso es la derecha, que cuando no anda a palos, se pega internamente. Cuando no anda a palos dividida entre diversos partidos se pega internamente. El contraste es tremendo utilizando el caso de Andalucía. VOX y el PSOE, pero sobre todo VOX, ha boicoteado unos buenos presupuestos para intentar obligar a un buen presidente adelantar elecciones porque a VOX le interesa, porque Macarena Olona, porque yo qué sé, porque no sé qué más y porque, además, puede quedarse con algunos diputados que ahora son de Ciudadanos.