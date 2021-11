Iglesias y Calvo rabian de lo lindo en la SER por la exitosa manifestación de policías

Antes de que abrieran la boca en la noche de 29 de noviembre de 2021 en la Cadena SER, ya augurábamos lo que iban a decir Carmen Calvo y Pablo Iglesias, exvicepresidentes de Pedro Sánchez, odiadores en mayor (el podemita) o menor (la socialista) medida de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Y es que la manifestación de policías y guardias civiles del pasado sábado hizo mucho ruido.

Aquí tienen al podemita en el Hora 25… Sí, recuerden que a él le encantaba cuando pateaban policías. Será por eso que lo hizo su amigo y camarada Alberto Rodríguez:

Cualquier colectivo de trabajadores, la Policía y la Guardia Civil también, tienen todo el derecho del mundo a decir que son trabajadores públicos y merecen cobran más, pero lo que están reivindicando aquí me preocupa enormemente, como que no se pueda filmar a los antidisturbios cuando hacen una carga. ¿Y cuál es el problema, si no comenten ningún delito, de que los ciudadanos puedan ver cómo actúa la fuerza pública? Además, plantean que lo que dice un Policía en un juicio tiene presunción de veracidad, y esto no va de cumplir la ley, porque en un Estado de Derecho están obligados a cumplirla también los que representan al Estado, eso es lo que diferencia a las democracias de las dictaduras. Y si en una democracia un antidisturbios comete un delito porque se extralimita, eso implica que le condenan en un juicio, y lo lógico es que la palabra de un ciudadano valga lo mismo que la de un funcionario que ha aprobado una oposición.

A su ritmo, Carmen Calvo, en parecidos argumentos tratando de maniatar a los Cuerpos de Seguridad en sus dificilísimas intervenciones:

Es el mundo al revés porque protestan por cosas que no existen y es un momento en el que tienen todos los cauces para participar de manera pacífica en el ministerio del Interior, y yo he visto imágenes con simbología, lemas y aspectos que si son los que me tienen que proteger, me inquieta muchísimo. Esa manifestación es el mundo del revés, nada tiene que ver con la realidad. Se ve que pedían libertades pero para ellos, no para los demás. ¡El mundo al revés!