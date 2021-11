Rapapolvo de Margallo a Iglesias en la SER: «Perteneces a un partido de izquierdas escasamente democrático»

José Manuel García-Margallo ha dado un bestial rapapolvo a Pablo Iglesias.

Durante el programa “Hora 25” de la Cadena SER, el exlíder de Podemos acusó al eurodiputado del Partido Popular de participar a un partido “no democrático”. Un calificativo en el que también englobó al resto de la ‘derecha española’.

“En España la derecha tiene un ADN franquista, hay unos vínculos emocionales que no se terminan de cortar, la derecha necesita un argumentario para decir que Franco no era como Hitler o Mussolini”, llegó a decir.

Como si no fuera una sandez suficiente, el antiguo asesor de la dictadura de Venezuela también acusó a Margallo de querer no pertenecer a España, sino a otro país como Francia en el que, dice, hay una derecha “democrática”.

Al exministro de Asuntos Exteriores no le tembló el pulso al momento de contestarle: “Yo estoy muy orgulloso de ser español. No me digas lo que quiero ser. Primero me llevas a un gulag y luego me dices que quiero ser francés”.

Todo con argumentos como que en el pacto de Múnich todo el mundo salvo la URSS y México dejó a la España republicana abandonada frente al bando nacional en plena Guerra Civil. Algo que Margallo quiso contraponer con otro argumento: “En Múnich no se habló de la República Española”.

“Es la segunda vez que me dices que pertenezco a un partido de derechas escasamente democrático. Y yo te digo que tu perteneces a un partido de izquierdas escasamente democrático. Y a las pruebas me refiero. La democracia se basa en el pluripartidismo, y eso es esencial. Y en Cuba, China, Vietnam y Corea del Norte (…) no lo hay. Tampoco hay libertad, de prensa, ni de asociación… Mira lo que está pasando en Cuba”, le zarandeó Margallo.

“Vamos a ver si utilizamos las palabras con un criterio razonable. Cuatro de los siete padres de la constitución pertenecen a la familia política de la que yo pertenezco. Negar la participación del centro y de la derecha de la traída de la democracia es lo primero que hacéis cuando habláis despectivamente del “régimen del 78”, sentenció el ‘popular’.