‘LevántateOK’ / El bestial enfado de Cárdenas con «la okupa Colau» por el incendio mortal de Barcelona: «¡Usted es vomitiva!»

El programa de este primero de diciembre de 2021 no va a dejar indiferente a nadie, porque Cárdenas se adentró en el drama del incendio de Barcelona, que vino provocado por un local okupado:

No os perdáis las mezquinas palabras de Ada Colau, porque si los medios en Barcelona no estuvieran subvencionados, exigirían su dimisión inmediata. ¡Pero Ada Colau no le echa la culpa a los okupas sino al dueño del local! ¡Tiene narices!

Solo por esto esta mujer debería dimitir. Ni está preparada, ni lo ha estado nunca ni ha aprendido nada con el paso del tiempo. ¿Cómo puedes echarle la culpa a la empresa que dejó ese local porque se fue de Barcelona? ¡Cómo ha dejado usted la ciudad, que es un cuadro! Si se van de su ciudad es por su culpa, porque la inseguridad, insalubridad, el nivel de locura de Barcelona donde no se ayuda a las empresas y sí a los okupas, la gente se va, no quiere estar en una ciudad liderada por una okupa como es usted. Esta es Ada Colau, una okupa, y en lugar de pedir perdón a los vecinos por esta tragedia… La culpa es de gente como usted. Y de aquellos que callan de forma vergonzosa y dan la noticia como el que da el parte del tiempo. Es asqueroso echar la culpa al propietario del local que no tiene nada que ver, porque no puede hacer nada con él.

Y va este ser, que creemos que piensa porque respira, come y hace sus necesidades pero nada más, que decir gilipolleces y ofender a la gente decente. Lo que hace es algo tan cruel, tan vil, tan asqueroso… ¡Usted es responsable! Mira que hemos vivido cosas vergonzosas y vomitivas, pero como esta, pocas. Usted es vomitiva.