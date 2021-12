‘LevántateOK’ / Cárdenas se mofa de ‘Rufianito’: «Sánchez te ha engañado como a un bobo»

El podcast despertador de éxito rotundo de Javier Cárdenas, Levántate OK (en OkDiario), aterriza también en Periodista Digital.

Cada día desde bien temprano, el programa radiofónico con los comentarios certeros y a menudo feroces del locutor, dispuestos para el lector y oyente.

El programa de este día 2 de diciembre de 2021 encontró a Cárdenas explayándose contra la dantesca situación que se vive en Cataluña, con los independentistas, en lo relativo al lenguaje… Y termina partiéndose de risa de su ‘amigo’ Rufianito y el troleo que le ha metido Pedro Sánchez:

Que no puedas utilizar la lengua de tu país en tu propio país es indigno, y me jode mucho la demagogia y las pocas luces de los que le siguen el rollo a los que se dedican a prohibir el castellano en Cataluña. Porque esos no se lo afean a Rufianito, que a él no le pasa nada por hablar español. Se han tragado el cuento de que han desconectado de España… Yo lo oía en la radio… ¡Pues yo veo a ERC con el Gobierno! ¿En qué coño se ha desconectado? ¿A usted no le da rabia que le hayan timado? ¿Qué hace Rufianito cada día en el Congreso a parte del ridículo?