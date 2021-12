Herrera: «El mosso Donaire es un nazi con pistola que ha pedido marcar al chiquillo de 5 años»

Carlos Herrera azotó a Pedro Sánchez y sus cómplices por no actuar contra el acoso que está sufriendo un niño de cinco años y su familia en Canet de Mar (Barcelona) por exigir el 25 por ciento de sus clases en castellano.

El presentador de ‘Herrera en COPE’ empezó afirmando que “creo sinceramente que España debe concentrar la mirada en Canet de Mar, porque estamos viendo una barbaridad similar a la del Ku Klux Klan quemando cruces y señalando a negros, o la de los camisas pardas de la Alemania nazi marcando por la cruz de la vida a los judíos. Y dirán ustedes, qué exagerado eres Herrera. Créanme que no”.

En este sentido, puso énfasis en “esta gente recalentada a fuego lento en esa TV3 con el sistema educativo diseñado por Puyol , etc… ha puesto en marcha una ignominia en Canet de Mar”.

Sin embargo, Herrera no ha pasado por alto a quienes han impulsado la campaña para acosar y hostigar contra el menor:

“Después de las amenazas sufridas que han sido comunicadas a la Fiscalía. Que un energúmeno llamado Jaume Fàbrega, que debería de estar ya con dos esposas en las manos, animó a apadrear la casa del niño, otros han pedido aislar al niño. Ese mossos d’Esquadra que se llama Donaire, que es un nazi con pistola que ha pedido marcar, hacerle el vacío al chiquillo, un hiño de 5 años”.

“Gente, incluidas familias, del centro, un chat de padres, que han hecho una desvergonzada defensa del bulling, un consejero de Educación Cataluña que se reúne no con la familia acosada, sino con los responsables del centro y con las familias que acosan”, agrega.

El presentador de ‘Herrera en COPE’ admite que “todo es repugnante y nauseabundo pero no sorprendente. El separatismo catalán lleva años siendo un movimiento segregacionista, xenófobo, identitario, racista, cateto, represor, asqueante pero no sorprendente. Sí es sorprendente la reacción del Gobierno de España de esa colección de inútiles que se ha limitado a decir que lo siente mucho y a no hacer nada y a mirar para otro lado medio minuto después”.

“Que sea tan difícil estudiar español dentro de España ya es un bochorno, que tenga que imponerse derecho a un tribunal ya da mucha pena, pero que se amenace a un niño de 5 años y a su familia y que aquí no pasa nada, es un escándalo, en un país en el que la Generalidad de Cataluña -cuando hablaba de la panda de inútiles me refería a los consejeros de la generalidad de Cataluña, en el Gobierno de España hay unos cuantos pero no todos son útiles”, matizó.

Finalmente, el periodista recuerda que: “la Generalidad lleva años creando un gueto en Cataluña con normas y leyes abusivas para marcar y encerrar en él a todos los que no compartan su delirio separatista. A ver ‘Pedrito’ ¿vas a seguir tragando admitiendo esta vergüenza, o convocas esa cosa del odio que teníais ahí para haceros los ofendiditos y los preocupados por las cosas?. Qué poca vergüenza”.