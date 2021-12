«¿Qué coño tiene que pasar…?» Las risotadas de Herrera con la hemeroteca hacen salir por patas a Sánchez

Muchas risas, dentro del drama, este 14 de diciembre de 2021, las de Carlos Herrera en la Cadena COPE que a la postre terminaron por suponer una consecuencia directa en la agenda del Presidente Sánchez.

Las espectaculares y nefastas inundaciones que se viven en buena parte del norte del país por un temporal que ha desbordado varios ríos y embalses, entre ellos, el río Ebro, solo puede empeorar en esta jornada con las previsiones de lluvia sobre Zaragoza entre otras ciudades.

Algo parecido a lo que ocurrió en el año 2015 cuando, por aquel entonces, un líder de la oposición socialista y aún inofensivo se desplazaba a la zona, desde la que reclamaba que Mariano Rajoy, presidente entonces, no apareciera por allí: «¿Qué coño tiene que pasar?» decía un malencarado Sánchez:

Varios años más tarde, la hemeroteca ha sacudido de lo lindo a Sánchez, apareciendo este vídeo por redes sociales y en los principales programas, como es el caso de Herrera en COPE, donde lo jaleaba el periodista, máximo influyente radiofónico de las mañanas.

Así que no le quedó otra al equipo de Moncloa que ponerle las pilas al Presidente, preparar a toda leche el Falcón y cambiar sobre la marcha la agenda del día: partirá rápidamente para la zona y visitará «las zonas afectadas por la crecida extraordinaria del Ebro en Aragón, Navarra y La Rioja», según confirmó La Moncloa.

Fue más avanzado el programa de COPE de esta jornada cuando en tertulia volvió a saltar el tema, ya con el conocimiento de que Sánchez había salido por patas en dirección al Ebro.

Herrera lo festejaba con la creencia de que efectivamente hubo una causa-efecto, no solo por lo expuesto en su programa sino en líneas generales:

Estoy convencido y no tengo ninguna duda de que hay una relación causa-efecto, porque en la agenda no estaba previsto. No he sido yo el único que ha puesto el corte, pero esto ya lo tenía que saber él y lo podía tener previsto. Pero bueno, si no hay problema, ¡que coja el Falcón!