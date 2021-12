Herrera ‘equilibra’ a Calviño con un colosal ‘zasca’: «Tú sabes que estás con la peor escoria»

Carlos Herrera ha dado un colosal ‘zasca’ a la “desequilibrada” Nadia Calviño.

Con si fuera un matón, la vicepresidenta aprovechó la presencia de Pablo Casado en un acto celebrado junto al Rey Felipe VI para insultarle. Calviño mostraba así su enfado por las duras intervenciones del líder del PP en el Congreso de los Diputados horas antes, donde había torpedeado al presidente del Gobierno parafraseando su “qué coño tiene que pasar…”.

Sin embargo, no fue lo único que enfadó a la ministra de Economía. También recriminó al líder del PP que hubiera sacado el tema de los abusos de las menores tuteladas en Baleares y la Comunidad Valenciana para arremeter contra el Gobierno.

En este sentido, según se ha podido conocer le manifestó que estaba «asqueada» por lo que había hecho.

Sin embargo, totalmente fuera de sí dio un paso más allá. Al ver al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, pasó por frente de él y soltó: «tu jefe es un desequilibrado», según una conversación desvelada por El Confidencial y confirmada por el propio Martínez-Almeida.

“Tengo que confirmar que eso sucedió. En el acto de los jóvenes empresarios pasó por delante de mí Nadia Calviño, sin parar, y simplemente me dijo: ‘tu jefe es un desequilibrado’. Eso es así”, indicó en declaraciones a los medios de comunicación.

Ahora el reconocido periodista ha respondido al ataque de Calviño con contundencia: “O sea no se puede preguntar al Gobierno por qué no protege a la familia de Canet, ni se le puede preguntar porque no informó de todos los detalles del caso de Juana Rivas, ni se le puede preguntar por qué no ha investigado los abusos a menores cuando afectan a gobiernos de izquierda… No, no, no; eso es crispación… Eso descompone a Nadia Calviño que tuvo un rifirrafe público con Casado al que le llamó desequilibrado”.

En este sentido, le reprocha: “Pero vamos a ver Nadia, tú que me escuchas todos los días, y ¿tu sensibilidad no se altera al ver la situación de la familia de Canet? ¿O sea no te estremece la carta que han enviado a la opinión pública? ¿No te descompone que unos energúmenos pidan apedrear la casa de un niño? O sea tu socio, tu socio Rufián es un personaje más equilibrado que Casado”.

Incluso, Herrera la manda a la lona con un severo: “Querida Nadia, tu problema no es Casado, tu problema es que en el fondo los que realmente te repugnan son tus socios, porque tú -en fin- no eres tonta ni eres una enferma de sectarismo, pero tú sabes que estás con la peor escoria de la política, con esa Yolanda que te hace elevar los ojos al cielo cada vez que dice una chorrada; estás con Rufián, el que acosa a castellanoparlantes; estás con Echenique, que convoca homenajes a todos los pateadores de policías en el Congreso y estás con ellos aunque intentes que se olvide”.

“Tú estás con ellos y con ese presidente de gobierno que miente a todas las horas y de todas las formas posibles y te mancha esa compañía, y tú lo sabes. No es Casado el que te descompone, ni siquiera es la economía, te descompone la tropa con la que compartes, en fin, bancada”, sentencia.