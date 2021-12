El cabreo como una mona de Igea (C’s) con Mañueco (PP) en Onda Cero: «¡Desvergüenza!»

El vicepresidente de Castilla y León, Francisco Igea, era el principal señalado de la convocatoria de elecciones anticipadas y de forma sorpresiva por parte de Alfonso Fernández Mañueco en la mañana de este 20 de diciembre de 2021.

A Igea, sin comerlo ni beberlo ni enterarse, le ponían de patitas en la calle de la Ejecutiva dejándole sin una vicepresidencia que, a todas luces, no va a poder volver a reeditar. Es lo que tienen los gobiernos de coalición y es bastante parecido a lo que vimos en Madrid hace algunos meses…

De modo que Igea entró en la radio (Más de Uno de Onda Cero con Alsina) cabreado como una mona soltando de todo contra su exjefe, Mañueco:

Nadie puede dudar de nuestra lealtad con el gobierno, hemos dado la cara cuando otros se escondían. Esto es una absoluta irresponsabilidad y si haces esto por un interés personal o partidista, porque no hay otra razón, no eres un hombre de bien.

Quien hace esto no es un hombre de bien. Yo no tenía ni más remota idea de esto. Una persona que convoca elecciones en este momento, deshace toda la política sanitaria y pone en riesgo, a la población por interés partidista, no es un hombre de bien.

«¿Entonces a usted no le ha pedido opinión el señor Mañueco?» Preguntaba, inocente, Alsina:

«No ahora, pero sí habrán hablado ustedes de esta posibilidad alguna vez», insistía el entrevistador:

Y en público y en privado siempre ha dicho que no convocaría elecciones, a mí me ha dado su palabra personalmente. Estaban esperando resultados de alguna encuesta. Era inviable una moción de censura, no es cierto, y el presupuesto estaba acordado en un 99%. Es una decisión desde el punto de vista estratégico y es una inmoralidad. No deja de sorprenderme la desvergüenza de quien hace una cosa como esta.