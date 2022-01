Àngels Barceló se lanza como una posesa contra Almeida en defensa de Almudena Grandes

Tremendo culebrón el de la recientemente fallecida Almudena Grandes y su condecoración como Hija Predilecta de la ciudad de Madrid.

La izquierda madrileña llevó al Pleno la distinción, donde fue rechazada por el voto en contra, entre otros, del Partido Popular que gobierna el Ayuntamiento. Pero semanas después esta decisión se ha recapacitado, convertida en mercancía sin importancia para el alcalde José Luis Martínez Almeida, algo que ha cabreado como a monos a los de la izquierda mediática.

Aunque quizás el enfado mayor viene no tanto por el cambio de rumbo del alcalde, sino más por sus palabras en una entrevista en OkDiario, donde metía un descomunal varapalo a todos estos voceros de la izquierda por su tratamiento del culebrón Grandes:

«Almudena Grandes no merece ser Hija Predilecta de Madrid pero yo he sacado unos Presupuestos que son buenos para los madrileños. Yo he ponderado: un buen presupuesto para Madrid de 5.600 millones y Almudena Grandes. Ya tengo los Presupuestos».