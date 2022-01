Levántate Ok / Cárdenas se enciende con el caso de la ‘indepe’ que rechaza en Tinder si le hablas en español

Nueva entrega de Javier Cárdenas con su podcast despertador Levántate OK, publicado en Periodista Digital y OkDiario, este 4 de enero de 2022.

Un programa radiofónico que repasa el panorama político con los comentarios voraces del presentador, y que en esta ocasión se adentró en la terrible problemática de las lenguas cooficiales en Cataluña por el uso y abuso de los independentistas en instituciones tan delicadas como la escuela, el colegio, la universidad…

Para poner solución a problemas tan locos como el del niño de Canet de finales de 2021, el Partido Popular propone una inspección para vigilar el uso del castellano en la región: revisar los libros y encimar a la Generalitat para que cumpla con el 25% mínimo del castellano.

Ya hemos visto que la insumisión en Cataluña sale gratis. Lo que les duele es el bolsillo y eso no se lleva a cabo. El problema no es que se cumpla la Constitución en Cataluña, sino que los mayores inputs sea en la clase que sea son constantemente pullitas contra España, para que crezcan odiando a España. Y esto te lo dice alguien con conocimiento de causa. Pero luego no sacan pecho, son unos cobardes. No quieren que se sepa.

Este es el cuento de nunca acabar, todo son parches. Y la casa necesita una reforma integral porque se cae a trozos. Hasta que no se haga de verdad una estrategia para que puedan cohabitar las dos lenguas sin que ninguna haga apología del odio hacia la otra, no conseguiremos nada.