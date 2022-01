Levántate Ok / Cárdenas no soporta la última imbecilidad del ministro Garzón: «¡Lerdo, mequetrefe, te falta una cocción!»

Nueva entrega de Javier Cárdenas con su podcast despertador Levántate OK, publicado cada día en Periodista Digital y OkDiario, y mucha más madera este 5 de enero de 2022, víspera de Reyes.

Un programa radiofónico, ya saben, que repasa el panorama político con los comentarios voraces del presentador, y que en esta ocasión se fijó en los asuntos monetarios de los podemitas, siempre tan jugosos.

Y todo viene porque un exdiputado de Ciudadanos, ahora en el Grupo Mixto de la Cámara Baja, Pablo Cambronero, ha solicitado que se investigue cómo es posible que la ministra de Iguadad, la podemita Irene Montero, ha multiplicado casi por cien su patrimonio en apenas siete años en política.

Cárdenas recoge el guante y monta en cólera:

Yo no recuerdo algo ni medio parecido. A mí que me lo expliquen, ¡no me salen las cuentas! Y precisamente no es muy brillante la amiga. Estaría bien que diera explicaciones. Y como son muy transparentes en Podemos seguro que querrá hacerlo…