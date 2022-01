Herrera regresa a COPE arrollando a Garzón: «De lo único que es víctima es de su conocimiento»

Regresa por fin Carlos Herrera este 10 de enero de 2021 a los micrófonos de COPE después de una larga Navidad, y lo hace, como buena parte de los españoles, tratando de desentrañar la telaraña espesa y maloliente del Covid.

Y el periodista tiene claro que con la variante actual y la alta tasa de vacunación, el problema no es tanto el de salud para los ciudadanos como el del colapso del sistema económico:

«Se están provocando otros problemas como es el caso de las bajas laborales o la saturación de los centros de atención primaria. Proliferan los casos asintomáticos, y eso no puede paralizar el país».

En clave política, Herrera recoge el asunto más ‘divertido’ por idiota de la primera semana del año, el del ministro Garzón hablando mal en el extranjero de la industria cárnica española. Prácticamente todos los líderes de opinión abordaron el asunto, y aquí insiste Herrera:

«El debate de la carne posiblemente se tenga que abrir, pero no en un periódico inglés. Por mucho que este señor diga ahora que es víctima de una campaña, de lo único que es víctima es de su conocimiento. El debate puede ser abierto, pero hay que tener en cuenta cuáles son los intereses generales y nacionales. Ellos no creen que exista ese interés general, es de esa parte de la izquierda».

Y es que el de COPE sí había abordado el asunto en su retiro vacacional, aunque desde el punto de vista de Sánchez, en las páginas de ABC, hace apenas tres días:

«La reclamación de su cese fulminante por parte del presidente todos sabemos que es baldía. Sánchez no le puede destituir, aunque quiera. Que no quiere, porque cree que es bueno que se sepa cómo son los de Podemos; pero aunque pensar en castigar a quien le ha metido en un lío considerable con las organizaciones ganaderas […] se encontraría con las manos atadas. A Garzón no le nombró Sánchez, le nombró Iglesias, y forma parte de ese apósito un tanto cretino de ministros sin mucha cosa que hacer, y por lo tanto, dados a las bobadas y ocurrencias».