Sánchez acude a la SER buscando amparo por el escándalo Garzón y Àngels Barceló se deja torear

Este lunes 10 de enero de 2022 que todo arranca quiso Pedro Sánchez buscar el amparo de su querida Cadena SER para tratar de poner fin al escándalo iniciado por el ministro de Consumo, Alberto Garzón, en la primera semana del año.

Y es que parecía que con el fin de semana podía ponerse tierra de por medio, pero ni mucho menos porque la afrenta de el de IU ha sido muy mal tomada por los protagonistas del sector cárnico y muy bien utilizada por la oposición, que puede hacer de este un tema clave para las inmediatas elecciones de Castilla y León.

Àngels Barceló intentaba dárselas de entrevistadora difícil, preguntando y repreguntando al Presidente, pero se escapó Sánchez a base de decir «insisto, lamento mucho toda esta polémica». ¿Es eso suficiente, Àngels? ¿Qué hubiera pasado si hubieras tenido enfrente a Almeida?

Sánchez: Lamento muchísimo toda esta polémica, porque estamos hablando de un sector que en España produce una carne de extraordinaria calidad, y no lo digo yo, lo dice el propio mercado. Pero también siento la polémica porque no se compadece con lo que está haciendo el Gobierno de España con el sector primario. Hemos venido trabajando negociando y ordenando todos los sectores, y estas cosas no aparecen en los medios, pero en el año 2020 aprobamos un decreto para ordenar las explotaciones de las granjas del sector porcino, después las del avícola y ahora trabajamos para regular el sector vacuno y de la leche. Tenemos por delante mucho trabajo.

Barceló: Pero el ministro Garzón, ¿hablaba a nivel personal o como Gobierno?

Sánchez: Lamento las declaraciones porque han generado una polémica.

Barceló: Es decir, usted no suscribe lo que dice.

Sánchez: Lo que digo es que lo lamento, y el Gobierno se expresa en el BOE, en las políticas y en los acuerdos. Es evidente que se ha generado una polémica que, insisto, no se compadece con lo que está haciendo el Gobierno y con la realidad de un sector que es competitivo con respecto del precio y de los máximos estándares.

Barceló: Usted, ¿ha hablado con el ministro?

Sánchez: Me va a permitir que de las conversaciones privadas, guarde mi debida discreción.

Barceló: ¿Se equivocó en la forma el ministro?

Sánchez: Insisto, lamento esta polémica. Con eso lo estoy diciendo todo.