Herrera ‘desolla’ a Sánchez, Iglesias y Garzón: «Yo me pregunto si esta gente sabe leer»

No cabe duda de que el asunto del ministro Garzón y su problema ya enquistado con la industria cárnica española es el temazo del arranque de 2022.

Tanto es así que en apenas 12 horas el propio Pedro Sánchez precisó de ‘ayuda’ de la Cadena SER, entrando temprano para aclarar su posición («lamento esta polémica»), pero por la noche ya se encargaba Pablo Iglesias, exvicepresidente y tertuliano, de volver a enfangarlo todo: «Sánchez ha cometido un error muy grave y le va a pesar».

Así que en esta ocasión los toros se veían muy bien desde la barrera en la radio de enfrente, en la Cadena COPE.

Carlos Herrera, que regresó a los micrófonos en la mañana del 10 de enero abordando precisamente la falta de tacto del ministro de Consumo («de lo único que es víctima es de su propio conocimiento»), e insistía este 11 de enero en lo propio pero ya con algunos matices entre los que se encontraban, precisamente, las ideas de Iglesias en la SER:

«La ultra izquierda ahora habla del bulo de Garzón. Yo me pregunto si esta gente sabe leer. Este tío dijo lo que dijo y dice Sánchez en la SER que esto era tremendo y que lo lamenta. ¿Cómo que lamenta la polémica?, ¿qué lamenta, en definitiva? Como dice Ignacio Camacho en ‘ABC’ un presidente no lamenta, un presidente cesa o refrenda. Esto ha dado alas a ambos lados. Ahí está Yolanda Díaz diciendo que ‘cuidadín’. No se salva ninguno, menudos pajarracos».