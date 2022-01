Levántate Ok / Cárdenas estalla por la falta de control económica al Gobierno: «¿Esto es democracia? ¡Es vomitivo!»

Nuevo episodio de Javier Cárdenas con su podcast despertador Levántate OK, publicado en Periodista Digital y OkDiario, este 11 de enero de 2022.

En esta ocasión, se centra el popular locutor en el oscuro asunto de la falta de control del Congreso de los Diputados a los fondos reservados que va camino de tres años; el Gobierno debía comparecer en una comisión secreta dos veces al año pero no se ha constituido.

Los de los fondos reservados es tremendo. Es la cantidad de millones y millones que se pueden gastar nuestros dirigentes sin dar ningún tipo de explicación porque no se necesita factura. Llevan dos años sin reunirse y a mí llámame malpensado, será porque no les interesa. Si no lo hacen es porque de ahí trinca mucha gente.

¿Tú ves normal que en un país democrático durante dos años no se reúnan para ver lo que se está gastando de fondos reservados? Hay quien se está haciendo de oro con yates, casas en Panamá y paraísos fiscales y no tienen que dar cuenta de nada. Si tuviéramos de verdad políticos que no fuera ladrones, España estaría nadando en la abundancia. Fíjense lo que nos ha robado Pujol, los ERE de Andalucía, la Gürtel, lo que se llevan los sindicatos por no hacer nada…