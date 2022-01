Moncloa ‘desintoniza’ a Carlos Herrera por contar la terrible verdad que acorrala a Pedro Sánchez

Ocurría este ya pasado martes, 11 de enero de 2022, una vez concluida la tertulia política de Herrera en COPE y por ello pasaba casi desapercibido pero en Periodista Digital hemos sabido este miércoles que, de nuevo, unas palabras de Carlos Herrera han golpeado duramente al presidente del Gobierno y en Moncloa no han sentado nada bien. El Gabinete del jefe del Ejecutivo no quiere ni oír hablar de la estrella de COPE. El veto es un hecho, no pisará su programa. Y «¡ni falta qué hace!», dicen desde el entorno del locutor al meriende a Periodista Digital.

Y en presidencia del Gobierno tienen un serio problema por ello, una animadversión forjada por la incapacidad de Sánchez de encajar bien las críticas. Y hablamos de serio problema porque el enfrentamiento no solo es ya con la estrella de la cadena de la Conferencia Episcopal, sino que los de Pedro Sánchez están enfrentados a quien es de facto el número 1 de la radio española.

Herrera, sabedor de dónde están sus enemigos, hace mucho tiempo que no se corta a la hora de criticar y denunciar las políticas del presidente del Gobierno. Este martes, tal como les contamos en PD, aprovechaba la intervención de una oyente del programa muy crítica con Sánchez y que intervenía para contar a la audiencia que el también líder del PSOE “no puede salir a la calle en Madrid, no puede salir porque le abucheamos, porque va de pitada en pitada y a otras ciudades como va de Falcon en Falcon…”.

Las palabras de la oyente de Herrera en COPE eran rápidamente ratificadas por Carlos Herrera:

“Es verdad, este no puede salir. La gran condena de Pedro Sánchez es que no puede ir a ninguna parte. Tiene que ir con el coche directamente hasta al cuarto de baño o hasta la sala privada de la que saldrá al escenario, rodeado de los suyos, para volver a salir y meterse en el coche. O en el avión”.

Y sentenciaba Herrera al presidente del Gobierno contando una evidencia y lanzándole además un reto: “Eso de salir a… que se vaya a un mercado. Eso que hacen los políticos siempre. Que preguntan cuánto sale el rape y se dan la mano… ¡coño, que lo haga!”.