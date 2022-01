Carlos Herrera se reúne con don Juan Carlos: «Está como no le he visto en mucho tiempo»

Llegó este lunes 31 de enero de 2022 cargado de informaciones Carlos Herrera a su micrófono de COPE: el fin de semana lo pasó en Abu Dabi (Emiratos Árabes Unidos), donde se reunió con don Juan Carlos, rey emérito de España.

«Miren, este fin de semana aproveché para poder visitar la Expo de Dubai, que es todo lo espectacular que ustedes pueden creer que es la expo de Dubai, y un poco más. Estando en Dubai, aproveché para ponerme en contacto con el Rey Juan Carlos, que amablemente me brindó unos minutos de su tiempo, me otorgó la confianza de darme un rato de charla y yo le agradecí y le agradezco, como siempre».

El periodista, por tanto, pudo dar fe de la situación real del monarca emérito español en lo relativo a su salud, desmintiendo aquellas malintencionadas informaciones que le ponían como muy delicado:

«¿Cómo me encontré al Rey Juan Carlos? En la página de COPE.es pueden encontrar la fotografía que el Rey me permitió hacernos. Mucho más delgado y desde luego con un aspecto enormemente saludable. El estado de salud de Juan Carlos de Borbón es todo lo deseable que puede ser el de una persona de su edad. Esta de aspecto como no lo he visto en mucho tiempo».