Herrera explota contra el Gobierno por su contactos con etarras: «¿Cabe más asco?»

Le está saliendo en los últimos días una gran y abochornante vergüenza al Gobierno de Sánchez que, sin embargo, no parece ni que les vaya a ruborizar: la Guardia Civil ha encontrado contactos directos del Ejecutivo con terroristas de ETA.

Es una tesitura realmente preocupante para el país, una más de tantas, porque el Gobierno de socialistas y podemitas ya ha conseguido perder el estatus de democracia plena para pasar a ser una democracia defectuosa, según la prestigioso The Economist. El asunto del trato a los etarras así como el de los independentistas, o como la incapacidad de renovar el CGPJ, son algunos de los problemas de calado que afectan directamente a la calidad del sistema español.

Este 11 de febrero de 2022 el periodista líder de opinión en las mañanas radiofónicas, Carlos Herrera, puso el grito en el cielo, entre la desesperación y la desidia, con este cariz deleznable de los contactos con los terroristas de ETA. Desde Herrera en COPE se despachaba bien a gusto, llegando incluso a poner un calificativo tremebundo para el Gobierno de la Nación: «Oficina de Atención a los Terroristas».

Insiste el popular locutor en ofrecer los pormenores de esta agencia de blanqueo y colocación:

Ironiza Herrera, además, por no llorar con un tema tan delicado especialmente para las víctimas y de paso, para todos los españoles:

«Y ahí están los dos al teléfono hablando que… ‘cuelga tú cari; no, no, cuelga tú mi amor; no, tú tú; no, tú, tú, tú… ¿Cabe más vergüenza, más desfachatez, más asco? ¿Se pueden cruzar más líneas rojas con la dignidad, decencia, respeto a las víctimas que compadrear con Kubati? Y ahora es el tipejo que tiene Otegi, Kubati, para que los presos de ETA pidan por esa boca y él se lo traslade a Sánchez, porque de eso va todo.

«Hemos visto muchas cosas vergonzosas de Sánchez, lo difícil es encontrar una sola decente, pero esta supera todas las demás».