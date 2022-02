Solo en la SER: Así pasa Àngels Barceló de ‘bendecir’ un pacto PSOE-Bildu a juzgar uno del PP y VOX en CyL

Hay cosas que solo pueden pasar en la Cadena SER y más de la mano de Àngels Barceló.

La presentadora de ‘Hoy por hoy’ volvió a demostrar que está totalmente parcializada a favor de la izquierda y la extrema izquierda durante su editorial del 14 de febrero, donde analizó los resultados electorales de Castilla y León.

Un espacio que Barceló aprovechó para atacar al PP y a VOX. “Pablo Casado quiso que Alfonso Fernández Mañueco fuera Isabel Díaz Ayuso y le salió mal. Mañueco se quedó en Mañueco y Casado tiene un problema, que se llama VOX”.

A pesar de que reconoce que el partido de Santiago Abascal fue “el claro vencedor de las elecciones”, al PP le otorga una “victoria pírrica”.

Irónicamente, su preocupación ‘democrática’ no se despertó cuando el PSOE-Podemos fueron a pactar con el partido proetarra EH Bildu. Todo lo contrario, la presentadora no dudó en justificar la validez de dicho acuerdo.

Los usuarios de las redes sociales usaron la hemeroteca para darle un ‘bofetón’ a Barceló con sus propias palabras.

Barceló, la que agarró de la ‘manito’ a Pablo Iglesias en el debate de las elecciones del 4-M por unas presuntas amenazas de muerte que nunca se comprobaron, también demostró su activismo político a inicios de 2022, cuando emprendió una ‘guerra’ contra José Luís Martínez-Almeida tras el fallecimiento de Almudena Grandes.

“Cuando uno piensa que no se puede caer más bajo, que la política que se practica no puede ser más ruín, entonces aparece el alcalde de Madrid y portavoz nacional del Partido Popular, José Luis Martínez-Almeida.

Ya saben ustedes que tras la muerte de Almudena Grandes, Almeida no dio el pésame ni apareció por el tanatorio y ni por el funeral de la escritora. Pero es que además después el Partido Popular votó en contra de nombrar a Almudena hija predilecta de Madrid, alineándose con la ultraderecha y con Ciudadanos, que va como un pollo sin cabeza.

Pasaron los días y Almeida necesitaba los votos del Grupo Mixto para aprobar sus Presupuestos y aceptó la condición que los exconcejales de Más Madrid le pusieron para apoyar las cuenta, que Almudena Grandes fuese nombrada hija predilecta de Madrid. Y aceptó. Si ya era obsceno ese cambio de opinión, sus palabras de ayer revelan la catadura moral del personaje como alcalde de todos los madrileños, que Almudena Grandes no merece ser hija predilecta de Madrid.

Se constata que Almeida es poco leído, poco formado literariamente y nada empático con los madrileños que no piensan como él o como la ultraderecha le dice que tiene que pensar. Está cargado de complejos y tiembla ante la posibilidad de enfadar a los matones del barrio. Alguien tan mediocre no merece atención. La pena es que ese alguien tan mediocre es el alcalde de Madrid, un cargo que, sin duda, le viene grande. Nosotros sí que no nos lo merecemos”.