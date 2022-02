El ocaso de Unidas Podemos: ni Pablo Iglesias cree ya en la marca

Se metieron un tarugazo considerable los podemitas de Castilla y León en los recientes comicios. Un escaño. Casi más humillante que haber quedado fuera del parlamento regional.

Y al exlíder pero líder en la sombra, Pablo Iglesias, le tocó la papeleta de dar la cara en el ‘Hoy por hoy’ de la Cadena SER como todo lunes este 24 de febrero de 2022.

Las preguntas de Aimar Bretos fueron las lógicas y el podemita se retorcía para dar las consiguientes explicaciones:

Iglesias: Yo creo que hay un consenso muy amplio respecto que hay que trascender el propio proyecto. Todo el mundo está de acuerdo en que hay que tratar de recomponer los espacios que fueron saliendo de Unidas Podemos. Incluso un cambio de significante puede ser una cosa positiva.

Aimar: ¿Significante es la marca?

Iglesias: Claro. En ese hay que ser abierto y asumir que los nombres pueden ocupar funciones en periodos determinados.

Aimar: ¿Hoy la marca Podemos resta más que suma?

Iglesias: Eso es muy difícil de saber y en esto hay que ser prudentes. Hay veces que un cambio de marca apresurado puede tener efectos no deseados. Eso no me toca decidirlo a mí. Pero el nombre es lo de menos, lo importante son las ideas, el programa y la cultura militante que viene detrás.