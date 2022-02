La venganza final de Cayetana: Casado y Egea están completamente ciegos

Este miércoles 23 de febrero será un día duro como pocos para Pablo Casado. Pero podría solventarlo todo mucho antes; dimitiendo. Aunque no parece que vaya a pasar.

Pablo Casado tendrá que preguntar a Pedro Sánchez en el Congreso, en sesión plenaria. El Presidente del Gobierno se lo va a disfrutar más que nunca.

Y después de esto, el aún líder del PP ha programado una reunión a la desesperada para convencer a los barones. ¿De qué? Ya hemos contado en Periodista Digital que Alberto Núñez Feijóo lo tiene más que claro y bien atado con Isabel Díaz Ayuso. Una especie de ticket en el que el gallego desembarca por fin en Génova y la madrileña consigue todo el poder en el aparato de la comunidad -el problema inicial que se enquistó-.

A la reunión del Comité Autonómico están convocados los presidentes autonómicos del PP -y de ciudades autónomas- y el secretario general, Teodoro García Egea. ¿Les dirá Egea lo de las pelotas? ¿Asistirá Isabel Díaz Ayuso? ¿Y Feijóo?

Entretanto, Cayetana Álvarez de Toledo, que probablemente fue la primera víctima de Pablo Casado -allá por el verano de 2020-, no ha dejado en ningún momento de ser una china en el zapato del presidente del PP y sobre todo, del secretario general, Teodoro García Egea.

La guerra de Cayetana con Egea desde entonces ha sido un punto de fricción para los dirigentes del PP nacional. La exportavoz del Grupo en el Congreso se quedó como diputada rasa, no perdió su acta, claro, y se mantuvo siempre en una línea muy dura contra la directiva. Jamás hicieron nada con ella. Les preocupaba mucho echarla del partido. Apenas la sancionaron en una ocasión con un expediente por incumplir la disciplina de voto con alevosía.

Con el paso de los acontecimientos en los últimas días, la protagonista en cuestión está ahora de dulce. La venganza que está sirviendo en plato frío es para disfrutarla y paladearla.

Este martes 22 de febrero, entrevistada por Federico Jiménez Losantos, se las gozó así:

Me parecería absolutamente alucinante que Casado y Egea se volvieran a presentar. He oído varios rumores esta noche. Creo que han perdido la noción de la realidad. No son conscientes de lo que está pasando a su alrededor. Hay un momento de ceguera cuando uno pierde ya el contacto con la realidad y creo que lo han perdido. Lo perdieron hace tiempo pero desde el viernes han perdido cualquier contacto con la realidad.

Las bases electorales del partido han roto con esta cúpula irreversiblemente, no tiene solución. Hay un divorcio con la base y con los principales dirigentes territoriales, no solo con los barones.

Él tendría que hacer un digno discurso de despedida. Un acto de dignidad y responsabilidad final, porque cada segundo que se pierde es un triunfo para Sánchez.

Pablo Casado estaba mandatado para derrotar a Sánchez y para frenar a VOX, pero nadie ha hecho más que él y que García Egea en estas últimas horas para perpetuar a Pedro Sánchez y para encumbrar a VOX. Eso es una catástrofre.