Losantos zurra a ‘la ovejita’ Teodoro y a su Pastor por el deleznable show en laSexta

Si el día 22 de febrero de 2022 fue una cosa de locos en la política nacional y particularmente en el PP, la noche ya terminó por dejarnos patidifusos.

Teodoro García Egea, pocas horas después de dimitir, se plantaba en laSexta para ser entrevistado por Ana Pastor. El enunciado ya era horrible pero lo que se vio fue aún peor.

El ya ex secretario general del PP se mostró compungido, timorato, vacío, absolutamente entregado y reculando de todo. No decía nada, no arremetió contra nadie. Nadie le ha traicionado. No han hecho nada mal. No hubo guerra con Ayuso y sus explicaciones son suficientes. Jamás pensamos que podríamos ver en el prime time de laSexta a un secretario general del PP con tan lamentable discurso solo para procurarse trabajo en el propio PP del futuro inmediato.

«Las explicaciones de Ayuso son satisfactorias»

«¿Moncloa les hizo llegar la información?» Preguntaba Pastor, encantadísima de tener al protagonista del día en su programa y tratando de incidir en el origen del conflicto: la guerra con Isabel Díaz Ayuso.

«Rotundamente falso. Yo llamé a Félix Bolaños y él me lo desmintió», respondía Egea.

«¿Le ha ganado la batalla Ayuso?»

«Yo creo que aquí no hay una batalla. Nuestra batalla ha sido contra Sánchez, contra el populismo y contra la izquierda. […] La respuesta nos llegó el viernes pasado en una rueda de prensa de dos consejeros, y quedó zanjado. Yo deseo y espero que sus explicaciones sean ciertas y me creo a la presidenta de la Comunidad de Madrid. Creo que las explicaciones dadas son satisfactorias».

«Quien le esté escuchando no estará entendiendo nada». Y por una vez tenía razón Ana Pastor.

Algunas horas después, ya en 23 de febrero, se pueden imaginar cómo estaba Federico Jiménez Losantos en EsRadio:

«Teodoro es como Verstrynge pero en antipático y ayer quiso hacer lo mismo: que ahora la izquierda me acoja. Y la izquierda, que vive del odio a la derecha. Va este tío… Que decía que no dimitía porque no le salía de las pelotas. Como Urdangarín».

Las trolas de Teodoro

Adentrándose en el deleznable show visto en laSexta:

«Ayer dijo una serie de trolas y de bulos, que si hubiera estado delante de un periodista con un poco de memoria, de decoro o de dignidad no le hubiera dejado decirlas».

«Primero, dijo que cuando llega una información a un partido si se ve algo ilegal, ¿qué se hace? Pues llevarlo ante el juez, Teodoro. Pero como sabes que las informaciones sobre la vida privada de la gente no se pueden divulgar… Y lo usaste para chantajear. Toda esta historia la perpetra la Moncloa. Casado es un mal bicho… ¡Cómo nos engañó!»