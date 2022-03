Alberto Núñez Feijóo: «El PP no es VOX, pero el partido sanchista no está legitimado para hablar sobre pactos»

Alto y claro.

Alberto Núñez Feijóo, presidente de Galicia y próximo líder del Partido Popular a nivel nacional, ha dejado sentadas las bases de lo que será su mandato en Génova 13.

En la entrevista concedida este 3 de marzo de 2022 a ‘Herrera en COPE‘, el político conservador es consciente de que tiene por delante una ardua tarea:

Una de las primeras cuestiones a resolver es el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados.

Por lo pronto no ha adelantado ningún nombre, pero sí tiene asumido que tendrá que introducir variaciones:

Feijóo aseveró en su entrevista con Carlos Herrera que se necesita un PP sólido y unido:

También deslizó el perfil de las personas que conformarán su equipo tanto dentro del partido como en un futuro Ejecutivo en el Palacio de La Moncloa. Se rodeará de gente con acreditada experiencia, no con advenedizos que crean que gobernar es un juego de niños:

Es evidente que España no se puede gobernar sin haber tenido un ejercicio de gestión previa. Puedes ser un gran líder político, pero la gestión es la cara B de ese single que es dirigir un país. Yo creo en la unidad de España, y como presidente de Galicia tengo una doble función. Presidir Galicia y ser el representante del Estado en Galicia. Yo he intentado frenar al nacionalismo gallego y sé que el PSOE pactará con cualquiera para gobernar. Defiendo la Constitución y con este bagaje tomaré las decisiones que haya que tomar

Uno de los puntos que más interés concitó fue el de la relación del PP con VOX. Feijóo marcó diferencias, pero también quiso ser claro en que no iba a admitir lecciones del PSOE:

La izquierda no está legitimada para hacer campaña porque otro partido haga coalición con otro partido. Para hacerlo tendrían que dar ejemplo. El PSOE de González quizás estaría legitimado, porque no me lo imagino pactando con ERC y Bildu, como no me imagino que lo hicieran Rubalcaba, Borrell o Almunia. Pero el partido sanchista no está legitimado para dar lecciones.

Tengo mucho respeto a la inmensa mayoría de votantes de VOX porque votaban al PP. Y debemos analizar por qué han dejado el PP para votar a VOX. No comparto el discurso de VOX. El PP y VOX no son lo mismo. El PP no es un partido antiautonomista, euroescéptico ni populista. VOX no es el PP. Ni el de ahora, ni el de antes. Y cuantos más votos tenga VOX, más durará el PSOE en el Gobierno. Debemos conseguir captar a la mayoría de votantes de VOX.