El soberbio palo de Pablo Iglesias a Yolanda Díaz... y de paso a Alberto Garzón

Lo que la guerra en Europa por la invasión de Rusia a Ucrania ha supuesto en Podemos es que se les vean las costuras por todos lados. Y ya no digamos, de los podemitas del Gobierno.

El cisma se ha abierto entre la vicepresidenta Segunda y heredera del trono morado colocada por Pablo Iglesias, Yolanda Díaz, que apoyó rápidamente la decisión de Pedro Sánchez de enviar armas a Ucrania, con un carácter de Estado, y la ‘chupipandi’ de amiguitos que tienen carteras que sirven para tan poco como Consumo, Agenda 2030 y el 8-M, y que están que trinan con esta posición de su Ejecutivo. Ellos son más del ‘No a la guerra’ pero sobre todo del ‘No a la OTAN’. Incluso, si se tercia, puede que estén detrás de lo de llamar al PSOE ‘partido de guerra’.

Irene Montero, Ione Belarra y Alberto Garzón tienen un enfado bastante divertido si no fuera porque estamos hablando de temas tan calientes como la propia guerra. Pero ellos están siguiendo a pies juntillas los designios del líder en la sombra. Pablo Iglesias marca el paso desde Galapagar -y desde los medios que le dejan- y ellos lo compran.

Otra cosa es Yolanda Díaz. A la que, por eso, le ha caído un palo cargado de soberbia del propio Iglesias desde el ‘Hoy por hoy’ de la Cadena SER este lunes 7 de marzo. Y eso que el exjefe podemita lo primero que hace es reconocer que la gallega es la mejor líder que pueden tener ahora mismo…

Primero la alabanza:

Después, el análisis:

Eso no quiere decir que no haya debates ni que los líderes no nos equivoquemos. Eso es normal. Pero si algo he aprendido en estos años es que diferencias y debate sí, pero cerrar filas siempre. Ahora nos toca trabajar para que Yolanda Díaz sea la próxima presidenta de España.