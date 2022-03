Herrera carga contra el masaje de Ferreras a Sánchez en laSexta: “¡Venga hombre!”

Carlos Herrera no pudo evitar mostrar su indignación con el masaje que Antonio García-Ferreras le dio a Pedro Sánchez durante su entrevista en laSexta.

El presentador de ‘Herrera en COPE’ empezó enfocando el tema con humor: “Hablamos de Pedro Sánchez un poquito, de la serie ‘Yo, Giorgino’, y algunos dirán, ayer empezó la serie ‘Yo, Georgino’ cuando se fue a su sala de masajes, no. No necesariamente, todavía no ha empezado la serie, la están peinando”.

Sin embargo, el periodista no tardó en cambiar el tono y cargar contra el masaje del presentador de ‘Al Rojo Vivo’.

“Esta noche ha pasado por laSexta para hablar de Ucrania, de la carestía de la vida, los grandes asuntos de la actualidad eso es evidente; y Sánchez constantemente hace la misma pirueta mental, que es unir las dos cosas: España iba fenomenal hasta que Putin decidió invadir Ucrania y pretende que nos lo creamos, o sea. Qué bien iba todo y por culpa de Putin ahora tenemos lo que tenemos”.

Un guion que no abandonó el presidente del Gobierno, quien además realizó promesas que Herrera considera que nunca llegarán.

“Qué es lo que hizo, decir que se va aumentar el gasto de Defensa, que sabemos si es el 1,2 o el 1,4, porque da cifras diferentes y que lo va a poner en el 2%. Miren, eso de que lo va a poner en el 2% ya, en fin, mis amigos militares saben perfectamente con quién se juega los cuartos. Eso tiene que llegar en un presupuesto nuevo y a lo mejor no es el del año que viene porque el año que viene si hay elecciones pues prorroga los que hay porque los socios pues seguramente harán un desmarque de…, para ir cara a las elecciones sueltos. Y, además los de Podemos, los de Bildu, tal y que cual, ¿aumentar el presupuesto al 2% del PIB para Defensa?, anda, venga hombre. Bueno, olvídense de eso, de momento”.

El presentador de ‘Herrera en COPE’ que tiene calado al socialista incluso dio pistas de los próximos pasos que dará para intentar figurar en las presiones sobre Rusia por su sanguinaria invasión a Ucrania.

“Él va a hacer el paripé de impulsar una denuncia contra Putin por crímenes de guerra y que está muy bien que vea crímenes de lesa humanidad en la invasión de Ucrania, pero eso resulta curioso cuando el PSOE se niega a calificar los 1.000 asesinatos de ETA también como crímenes de lesa humanidad ante el Parlamento Europeo. El PSOE ¿eh?, el PSOE de este tío, el mismo. Esas son las cosas del sanchismo, de los filoterroristas con los que nos gobiernan”.

Finalmente, aprovechó para echar por tierra uno de lo anuncios de los que presumió Sánchez ante Ferreras.

“Y luego también ha anunciado una cosa muy curiosa, el Gobierno ha incautado un megayate en Barcelona que era propiedad de un oligarca ruso, lo de los impuestos y rebajar impuestos hay que mirarlo con calma pero lo de quitar a un ruso el yate, esto los socialistas lo hacen rápido, son campeones para eso, campeón olímpico. Quitarle algo a alguien, una propiedad, medalla de oro”.