Cárdenas tritura a Dina e Iglesias: «En las fotos no salían comiéndose un helado…»

Nueva entrega de Levántate Ok, el podcast despertador de Javier Cárdenas emitido en Periodista Digital.

Este 16 de marzo de 2022 el popular presentador se centra en un espinoso asunto -judicializado- y muy jugoso para los enemigos de Podemos: el de Iglesias, Dina y la tarjeta dichosa, que tiene ahora su último capítulo en sede judicial: el perdón de la joven marroquí a su exjefe para liberarle de un delito de revelación de secretos con agravante de género.

Explica Cárdenas:

«Utilizan la palabra machismo cuando les interesa. Las fotos se las dan a Pablo Iglesias porque él aparece… Y son fotos comprometidas. Por eso el presidente del Grupo Zeta se lo dice… Porque machismo no es lo que Dina quiera. Si le crean un periódico, como han hecho, entonces ya no es machismo. Por eso exculpa a Iglesias cuando en principio le había acusado. Claro que es machismo y además tiene otra palabra: tú cobras un dinero porque había fotos comprometedoras, que no estaba comiéndose un helado ni unos canelones».