Cárdenas fulmina a CC.OO y UGT : «¡Dais mucho asco, ‘mariscólogos’!»

Puede parecer el mundo al revés pero desafortunadamente es la realidad.

Los sindicatos CC.OO. y UGT han rechazado la rebaja de impuestos de la electricidad y de los carburantes que contempla el Gobierno. Consideran que es una trampa «porque las compañías eléctricas y petroleras seguirían ganando». ¡Qué carajo tienen en las cabezas esta gente!

Asimismo, amenazan con manifestarse ellos el 23 de marzo para pedir «controlar los precios, gravar los beneficios de las eléctricas, reformar el mercado mayorista, activar el mecanismo RED de los nuevos ERTE y congelar los alquileres», cuenta Economía Digital.

Y precisamente este asunto puso de los nervios a Javier Cárdenas en su Levántate Ok de este 17 de marzo de 2022. Y es que los sindicatos de clase tienen revolucionado a más de uno. Fíjense cómo les puso el popular presentador:

Los mariscólogos, CC.OO. y UGT se van a movilizar contra las rebajas de impuestos de la luz, el gas y el diésel… Como lo oyes. Consideran que sería una trampa y no arreglaría nada. ¡La trampa sois vosotros, mariscólogos! ¡Que vais a acabar con gota de tanta gamba! ¡Dais mucho asco! ¿Hasta cuándo la gente no va a dar una patada en la mesa para que esta gente no sale por piernas del sindicato? Y a ver si con el nuevo gobierno les hacen una investigación… Y esto va para CC.OO. y UGT, porque no todos los sindicatos son como estos dos. Se os ve claramente el alma negra que tenéis.