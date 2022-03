Cárdenas: «A Alberto Garzón íbamos a querer salir a la calle con un bate de béisbol a buscarlo…»

Una más de Javier Cárdenas en su podcast despertador Levántate Ok en Periodista Digital este 23 de marzo de 2022, insistiendo el afamado presentador en la huelga de transportes que está agitando la cadena de producción y distribución en España:

«Esto es un Gobierno de imbéciles y no cabe uno más en él. Que esté a vuestra altura no cabe uno más, lo tenéis copado. Me gustaría escuchar a Alberto garzón escuchar qué tiene que decir sobre esto. También íbamos a querer salir a la calle con un bate de béisbol a buscarlo, pero nos íbamos a reír. ¡El iluminado!»