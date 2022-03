Carlos Herrera fustiga al Gobierno Sánchez: «¿Vive esta colección de inútiles en una realidad paralela?»

Carlos Herrera vuelve a ‘cantarle las cuarenta’ al Gobierno.

Este 23 de marzo de 2022, el presentador de ‘Herrera en Cope’ aprovechó su editorial para hablar con claridad y sin rodeos sobre el Gobierno y la situación que tiene España actualmente.

La décima jornada de huelga de los transportistas es lo que marca la actualidad política y, por ello, Carlos Herrera también comenzaba su programa haciendo referencia a dicho sector y preguntándose:

Para responder a esta cuestión, el comunicador hizo un resumen de la pésima situación actual de España y recordó «la paguita» del Gobierno:

« Estamos sin poder llenar el depósito, sin poner la calefacción, sin tener cosas que no se pueden transportar por una huelga, con una guerra en Europa y la inflación desbocada . Y va el Gobierno y aprueba una paguita de 400 euros para que lo recuerden los que vayan a votar por primera vez».

De manera muy tajante, Herrera calificó al Gobierno de «fracasado» e insistió en el mal camino que está cogiendo el Gobierno (si es que puede ser aún peor):

«Estamos ante un Gobierno fracasado que tiene enfrente a transportistas, ganaderos, pescadores, agricultores. La falta de abastos empieza a indignar a la gente, pero no se bajan impuestos a los carburantes. El fanatismo de la izquierda española les impide bajarlo. Calviño y Ribera lo han dejado claro: a pagar lo que haga falta».

Además, el presentador tampoco se olvidó de criticar al Gobierno por su actitud con los transportistas, quienes no están siendo escuchados y atendidos debidamente por Sánchez y todo su séquito. Así, Carlos Herrera lo dice claro:

«El Gobierno no se reúne con la gente que está en huelga, no con la que no lo está».