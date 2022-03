Herrera sacude a Sánchez por mentiroso: las promesas que hizo en laSexta e incumplió con los transportistas

Carlos Herrera analizó el acuerdo alcanzado entre el Gobierno de Pedro Sánchez y los transportistas. Una situación que considera que superó a Moncloa: «No es lo que Sánchez pensaba que iba a ocurrir».

Para el presentador de ‘Herrera en COPE’ el líder del PSOE tenía un plan trazado: “aguanto todo hasta el día 29, ¿por qué? Porque aspiro a que el Consejo Europeo me dé la razón en desindexar el gas de la electricidad, yo vuelvo triunfante como el que ha salvado el asunto y, luego el 29 tiro un poco de chequera para contentar a alguno de los sectores. Bueno, le ha salido mal”.

El PSOE-Podemos tuvo que esperar hasta la madrugada para llegar a un acuerdo con la gran patronal, “no así la Plataforma que convocó esta huelga, a la que luego se han unido más, y que no quiere ser recibida por las autoridades, saben ustedes que les acusaron de ultraderechistas”.

Sánchez y compañía ofrecen una rebaja de 20 céntimo por litro en el combustible del 1 de abril al 30 de junio, ayudas al sector por valor de 1.050 billones de euros, 450 millones de ayudas directas para el sector de mercancías como para el de viajeros, ampliar el plazo de los vencimientos de préstamos ICO “y no seguir parcheando, buscar soluciones a largo plazo para evitar que se siga abusando de la subcontratación que pague los servicios por debajo de lo que cuesta prestarlos, en fin”.

Un acuerdo que, como explica Herrera, desvela una nueva mentira lanzada por Sánchez desde laSexta.

“¿Qué singularidad tiene lo que ha adoptado el Gobierno? Hombre, que no tiene que ver con aquello que Sánchez se comprometió en La Sexta, ¿se acuerdan? Que eran rebajas fiscales para todos, para todos, conscientes de que la luz, el gas, los carburantes están a precio de caviar; y que el mayor beneficiario es el Estado. Y repitió ese compromiso con los presidentes autonómicos de La Palma”.

En este sentido, explicó los motivos que impiden a Sánchez actuar con la misma fuerza que países como Alemania o Italia.

“Y ustedes dirán, no, no, pero es que Alemania ha hecho mucho más. Pero es que Alemania e Italia tienen un PIB mucho mejor y una deuda mucho menor, y además no se han gastado el dinero en las vacas gordas como este Gobierno, que este Gobierno nació para ser bonito, este Gobierno nació para gastar, para vivir en la fiesta, en carnaval permanentemente. No nació para afrentarse a estas cosas”.

Cachondeo por la entrevista-masaje

No es la primera vez que Herrera sacude a Sánchez por lo dicho desde laSexta.

El pasado 16 de marzo, no pudo evitar mostrar su indignación con el masaje que Antonio García-Ferreras le dio a Pedro Sánchez durante su entrevista en laSexta.

El presentador de ‘Herrera en COPE’ empezó enfocando el tema con humor: “Hablamos de Pedro Sánchez un poquito, de la serie ‘Yo, Giorgino’, y algunos dirán, ayer empezó la serie ‘Yo, Georgino’ cuando se fue a su sala de masajes, no. No necesariamente, todavía no ha empezado la serie, la están peinando”.

Sin embargo, el periodista no tardó en cambiar el tono y cargar contra el masaje del presentador de ‘Al Rojo Vivo’.

“Esta noche ha pasado por laSexta para hablar de Ucrania, de la carestía de la vida, los grandes asuntos de la actualidad eso es evidente; y Sánchez constantemente hace la misma pirueta mental, que es unir las dos cosas: España iba fenomenal hasta que Putin decidió invadir Ucrania y pretende que nos lo creamos, o sea. Qué bien iba todo y por culpa de Putin ahora tenemos lo que tenemos”.

Un guion que no abandonó el presidente del Gobierno, quien además realizó promesas que Herrera considera que nunca llegarán.