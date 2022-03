Losantos ‘remata’ a Casado: no puede ni debe hacer un discurso de despedida más

La agenda temática del día 28 de marzo de 2022 la marcó el diario El Mundo publicando una información de Esteban Urreiztieta en la que se descataban los mensajes nada amigables de Miguel Ángel Rodríguez y Pablo Casado en la noche electoral madrileña del 4-M de 2021: el día en que empezó la guerra interna en el PP: Casado fue «un mierda» con Ayuso.

La semilla que hizo crecer el enfrentamiento sembró en otra noche electoral, la del 4 de mayo de 2021 en Madrid, de la que Isabel Díaz Ayuso salió como gran triunfadora. Pero los problemas empezaron cuando Casado y Egea quisieron tomar el mando de la celebración.

Entonces Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de la presidenta de Madrid, ni corto ni perezoso, se colgó del teléfono móvil y fue directamente a por Pablo Casado.

«Me has demostrado ser una mala persona».

El entorno directo del entonces máximo responsable de la formación de Génova 13 precisa que el texto contenía además insultos de mayor gravedad como «mierda» o «hijo de puta».

La información irrumpió con fuerza en las redacciones de los distintos medios de comunicación. El contenido en sí no resulta grandilocuente, pero sí morboso (por los insultos) y marca una fecha de inicio de las hostilidades.

Recogió el guante el columnista de El Mundo desde su propia emisora, EsRadio, Federico Jiménez Losantos:

«Lo que cuenta hoy El Mundo, yo te reconozco que estoy atónito. El plan que tenía Ayuso en la cabeza era debajo de la Puerta del Sol ella y Almeida diciendo que en dos años había elecciones y que había que seguir hacia adelante. Una cosa austera, popular, en fin, lo que había sido la campaña. Lo que yo no sabía es todo lo que le habían obligado en Génova… Que Pablo y Teodoro querían bajar como si hubieran ganado, a saludar a la gente. Luego se volvieron hacia arriba».

«Esto es fue un comportamiento de matones. Pablo es tonto y Teodoro, más. Estos dos tíos se apropiaron de una campaña que no era suya. Fue Casado el que dijo que “el PP ha ganado”».

Y finalmente terminó por dejar un remate colosal contra el malogrado Pablo Casado: no debería volver a despedirse del partido en el Congreso Nacional que se celebrará el próximo 2 de abril, puesto que sería la tercera vez y después de conocer estos detalles…

«Un partido que financiamos todos los ciudadanos no se puede dedicar a delinquir contra compañeros. Las fechorías que ha hecho Casado… No puede estar en el partido. No puede ni hacer el discurso de despedida, que es el tercero. Hizo uno en el Congreso, otro hacia el partido y ahora quiere hacer otro en el partido».