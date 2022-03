Cárdenas: «Irene Montero, ¿qué experiencia has tenido con Pablo Iglesias para estar tan quemada de los hombres?»

Último de marzo de 2022 con el episodio despertador de Javier Cárdenas en Levántate OK de Periodista Digital y se adentra el afamado locutor en los entresijos del nefasto Gobierno de la Nación:

«Lo de Montero y Armengol es para preguntarles qué experiencias han tenido con los hombres… Por ejemplo, Irene Montero, ¿qué experiencia has tenido con Pablo Iglesias para estar tan quemada de los hombres? Si te ha tratado mal, si ha pasado algo que tengamos que saber, porque no entendemos por qué tratas así a los hombres… ¿Qué problema tienen? Yo si hubiera sido pareja de alguna de ellas estaría muy preocupado de la imagen que me dan. Porque si tú has tenido una relación sana no estás pensando que todos los hombres son malísimos».

«En este país no entendemos hasta dónde va a tragar la gente con este Gobierno».