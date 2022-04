Javier Cárdenas apalea al alcalde socialista que subvenciona el taller ‘píntate el toto’

Nueva entrega del podcast despertador de Periodista Digital, con Javier Cárdenas a los mandos de Levántate Ok, este 6 de abril de 2022.

El popular locutor se centra esta vez en su editorial en ese taller tremebundo que pretenden dar subvencionado por el Ayuntamiento de Soria en un ciclo de feminismo, gestionado por los socialistas, y que tiene por nombre ‘Píntate el toto’:

«Nada menos que 200.000 euros para que las mujeres aprendan a pintarse sus partes íntimas. Como es algo público, que con nuestros impuestos se ha utilizado… Pues se puede decir. Simple, píntate el toto. ¿Os dais cuenta como me río cuando algunos se metían con los Youtubers por irse de España y no pagar impuestos? ¡Nos ha jodido! Si yo pudiera, también lo haría… Ya llega un punto… Para los transportistas no hay nada pero para esto sí…»