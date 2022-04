Las 5 mentiras gordas que soltó el socialista Page, ante la cara de pasmo de Carlos Herrera

Emiliano García-Page miente más que habla. Lo del socialista es tan crónico que le cuenta trolas hasta al médico.

Durante su entrevista con Carlos Herrera del 20 de abril mintió y mintió sin parar. Al punto de que, al menos, quedó retratado en cinco oportunidades.

Al mejor estilo de Pedro Sánchez, García-Page mostró su verdadera cara: la de un político que miente continuamente y se comporta con una hipocresía absoluta. La similitud entre ambos es más que evidente, en especial por sus polémicos pactos políticos.

La incapacidad de diferenciar entre la realidad y sus mentiras le llevó a afirmar ante un estupefacto Carlos Herrera que: «Yo tuve que pactar con VOX».

Ante el cachondeo de los presentes en el Teatro Circo de Albacete, el socialista ha rectificado a toda prisa: «Con VOX no, perdón. Obviamente, no lo hubiera hecho». Con quienes pactó y ha estado abrazado toda la legislatura, como su jefe Sánchez, ha sido con los extremistas de Podemos y no lo hizo con los proetarras de Bildu o los golpistas catalanes, porque en Castilla-La Mancha no le hizo falta.

De haber necesitado sus votos, se hubiera abrazado Page también a los proetarras y a los independentistas, porque es un personaje para el que lo único que cuenta es el ‘sillón’.

El presidente socialista ha hablado de pactos entre los dos grandes partidos, pero no ha contado que él fue el primero que metió a Podemos en un gobierno en España porque en las elecciones autonómicas del año 2015, él perdió las elecciones y lo necesitaba para gobernar.

Entonces no se acordó de la lista más votada, que fue la del PP, y sí quiso conseguir el sillón del Gobierno a toda costa, nombrando como Vicepresidente a un dirigente de Podemos.

El propio Page dijo en 2015, tras perder las elecciones y ante la posibilidad de formar gobierno con Podemos, que el PP “quiere cambiar las reglas porque van a perder mayorías” y se negó a que el PP gobernara a pesar de ser la lista más votada. Siguiendo su razonamiento se puede concluir que en ese momento Page no defendía a Castilla-La Mancha.

Page ha mentido, en la entrevista con Carlos Herrera, al hablar de consensos con independentistas y proetarras, pues ha ocultado que su propio número 2 en el PSOE regional, y diputado nacional, Sergio Gutiérrez y todos los demás diputados socialistas de Castilla-La Mancha han votado a favor de los indultos a los independentistas y votaron a favor de llegar a pactos con los proetarras de Bildu.

Más aún, el propio García Page recientemente -el 24 de noviembre del pasado año 2021- dijo públicamente que el Gobierno tiene que pactar con la formación vasca: “Si no queda más remedio es lo que se debe hacer”. En relación al apoyo de EH Bildu o de los independentistas a los Presupuestos Generales del Estado del próximo ejercicio, admitió que «no queda más remedio» que contar con su beneplácito, sobre todo porque las cuentas del 2022 son «estratégicas» y de ellas depende que se haga «una buena o mala gestión de los fondos europeos”.

El paralelismo en esa mentira e hipocresía continúa entre Pedro Sánchez y García-Page es evidente: Sánchez dijo que jamás pactaría con Bildu y lo ha hecho. Page dijo lo mismo con respecto a Podemos y lo hizo.

Con sus hechos, Page ha contribuido a que su líder, Pedro Sánchez, pacte, las veces que haga falta, los Presupuestos con Bildu, humille a las víctimas y blanquee a los herederos de Batasuna y de ETA para seguir en el poder.

El bulo del Parlamento regional

El presidente socialista García-Page mintió de nuevo al decir que se aprueba todo por unanimidad en el parlamento regional.

Los datos así lo demuestran: de las 26 leyes presentadas por su Gobierno tan sólo 8 se han votado por unanimidad (el 30%). El 70% de las leyes se han aprobado solo con los votos del PSOE.

Page ha mentido a sabiendas, pues él conoce perfectamente porque así lo ha votado como diputado regional, que el PSOE ha votado en contra de 131 iniciativas del PP (resoluciones y proposiciones no de ley) y solo ha votado a favor de 2. Ha habido un bloqueo absoluto a las iniciativas de la oposición, propiciado, dirigido y votado por el propio García-Page. Y, al mismo tiempo, el PP ha votado a favor de 2 del PSOE, se ha abstenido en 74 y ha votado en contra de 87.

La trola de los impuestos

Donde Page sacó su vena más hipócrita ha sido al hablar de la propuesta del Partido Popular de bajar impuestos a todos los españoles.

Los datos demuestran que las autonomías del PP bajan impuestos consiguiendo crear más riqueza que las nueve del PSOE con más población. En ese sentido, Madrid, Andalucía, Murcia, Galicia y Castilla y León ingresan casi 2.500 millones más y reducen el paro en 300.850 personas.

Frente a esto, el socialista Page ha vuelto a mentir pues en Castilla-La Mancha él no baja los impuestos. Ha presentado unas deducciones a bombo y platillo, cuando es evidente que no es lo mismo aprobar ciertas deducciones que bajar impuestos. No es lo mismo algunas desgravaciones para familias monoparentales, gastos de guardería o arrendamiento de vivienda habitual de determinados colectivos que una bajada generalizada del IRPF.

En el mejor de los casos afectan a 180.000 personas, que además tendrán que estar atentas para que Hacienda se las incluya en su borrador. Algo que se puede comparar a la bajada del IRPF al 90% de la población, como ha hecho Feijoo en Galicia. No es lo mismo 180.000 que 1.800.000 personas.

En Castilla-La Mancha, el socialista Page además de no bajar los impuestos ha creado el impuesto del agua. Ha habido una enorme presión por parte del Partido Popular regional, liderando un gran rechazo social para que lo eliminara.

Page demostró también aquí su vena mentirosa pues, a pesar de que anunció que lo suprimiría, hace apenas 15 días, en el seno de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) los alcaldes socialistas votaron en contra de la propuesta de los alcaldes del PP de suprimir el impuesto, lo que demuestra que dicho anuncio de Page es un nuevo engaño.