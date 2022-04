Carlos Herrera zarandea a la «indecente» Meritxell Batet por abrir los secretos de Estado a Bildu y ERC

Palo mañanero a Meritxell Batet.

Carlos Herrera no se anduvo este 27 de abril de 2022 por las ramas y desde su editorial en ‘Herrera en COPE’ sacudió la del pulpo a la presidenta del Congreso de los Diputados por abrir la puerta de los secretos oficiales del Estado a partidos que no tienen, precisamente, aprecio por la unidad de España.

El comunicador almeriense definió el gesto de la tercera autoridad estatal como poner a los zorros a cuidar de las gallinas.

Y todo se debía, explicó Herrera, a que Pedro Sánchez, a sabiendas de que el caso del espionaje a los separatistas puede provocar que su legislatura quede liquidada en un abrir de ojos, ha ordenado satisfacer ahora a los enemigos de la nación con un gesto que, dicho sea de paso, tampoco les ha hecho rebajar su indignación.

El periodista estrella de COPE se lanzó a la yugular de la presidenta socialista del hemiciclo de la Carrera de San Jerónimo asegurando que la decisión de rebajar la mayoría cualificada, de 210 diputados, a una absoluta, de 176 parlamentarios, para evitar los vetos del PP y que partidos como Bildu y ERC no entrasen, por mor de ese bloqueo, en esa comisión de secretos oficiales era poco menos que una indecencia:

Es otro logro del sanchismo, ahora urdido por la indecente e indigna Meritxell Batet, que es meter a los separatistas, golpistas y a los herederos de ETA en la comisión de secretos oficiales. Y no es porque se haya demostrado que sean partidos que quieran compartir el peso del Estado. No, no, no, no. Simplemente porque le conviene para que le apoyen para la convalidación de un decreto.