Cárdenas entrevista a Dimitrenko, que niega ser espía de Putin

Nueva sesión de Javier Cárdenas este 5 de mayo de 2022 en su podcast despertador Levántate OK.

«Han habido muchas exageraciones, desde luego que no soy espía, ya me hubiese gustado. Con Putin no tengo contacto, que quede claro, pero soy nacido en Moscú, tengo buena reputación en la ciudad y tengo muchos contactos allí y en Barcelona. Mi intención siempre ha sido puramente económica y social, yo quería acercarme a los gobiernos de Cataluña y Rusia para crear sinergias económicas».