Losantos derrota a Ábalos en los juzgados: la juez archiva la querella presentada por el exministro de Transportes

José Luis Ábalos va de fracaso en fracaso hasta el ridículo final.

El Juzgado de Instrucción nº 8 de Madrid acaba de archivar la querella presentada por el exministro de Transportes contra Federico Jiménez Losantos por un presunto delito de injurias y calumnias.

En su informe, recogido por Libertad Digital, la Fiscalía ya había solicitado en abril de 2022 el sobreseimiento de las actuaciones.

Ábalos se querelló contra Jiménez Losantos por los comentarios que vertió en el programa ‘Es la Mañana de Federico’ (esRadio) el 23 marzo de 2021 sobre el escándalo de las maletas de la nº 2 del régimen venezolano, Delcy Rodríguez, en el Aeropuerto de Adolfo Suárez Madrid-Barajas.

La mano derecha de Nicolás Maduro fue recibida de madrugada por el entonces ministro Ábalos. En las fechas en las que Losantos realizó sus comentarios en antena, el caso estaba siendo investigado en varios tribunales.

En un auto de cuatro páginas, la juez Rosario Espinosa señala que en el marco de la polémica sobre el caso Delcy Rodríguez:

Precisa que:

En consecuencia, dentro de este contexto las expresiones objeto de la querella han de considerarse manifestaciones de la libertad de expresión que no son merecedoras de sanción penal aunque puedan considerarse menospreciativas o vejatorias en ningún caso pueden considerarse un ataque que va contra el honor o la dignidad del querellante que puedan ser incardinado en el tipo del artículo 208 C.P.

Rechaza la posibilidad de que exista un delito de calumnias:

En cuanto al delito de calumnias del artículo 205 C.P. es esencial, para integrar dicho delito, que no se trate de imputaciones genéricas. Ha de realizarse, la imputación de un delito, es decir, achacar, cargar en cuenta de otro un hecho delictivo. La acusación ha de ser concreta y terminante.

La afirmación de Jiménez Losantos se trata de una interpelación, una sospecha, en la que, además, no sostiene de forma clara lo que entiende que llevan las maletas en su interior, no se afirma que contuvieran cocaína, pues utilizó la conjunción «o», por lo que la afirmación no fue categórica.