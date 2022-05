Carlos Herrera liquida a Carmelo Encinas por ensañarse con don Juan Carlos: «¡Eres un huelebraguetas!»

Espectacular debate en Herrera en COPE desde bien temprano este martes 17 de mayo de 2022 a cuenta del tema de la semana: el regreso del rey emérito, don Juan Carlos, a España en el próximo fin de semana.

Y es que es un asunto que promete fuego en las tertulias durante toda la semana y cuyo pistoletazo de salida ya se ha producido.

En el mencionado espacio radiofónico, el presentador, líder de opinión de las mañanas, Carlos Herrera, se impuso en una disputa agria al tertuliano Carmelo Encinas. Herrera, amigo personal de don Juan Carlos, utilizó además el uso de la razón con toda contundencia para asestar golpes dialécticos sin parar a su oponente, que se limitaba a pedir cosas a cuál más descabellada (explicaciones públicas de don Juan Carlos), a tartamudear y titubear y a lanzar titulares vacíos (que si delito, que si ejemplaridad, que si su vida privada…)

La disputa no tiene desperdicio:

Encinas : Esas informaciones han salido… Y que ha tenido que hacer… Como algunos movimientos que ha hecho que no han sido delito porque es inviolable, pero no han sido ejemplares.

Herrera: Si no lo sabes, no lo digas.

Encinas : A mí me parece estupendo que venga a España, me parecería todavía mejor que ofreciera alguna explicación a su proceder, que no fue ejemplar. Porque entre los que se quieren cargar la monarquía aprovechando esto y los que consideran que el rey emérito hizo grandes cosas en la Transición, entre unos y otros, estamos un poco los decepcionados. En fin, a lo mejor algún gesto de explicación…

El primer round de Herrera ta dejó bastante tocado a Encinas, pero el KO vendría un poco más avanzado el arduo debate:

La conclusión de Herrera para silenciar definitivamente a Encinas: «¡Necesito más de tus explicaciones!»

«Si tú decepción no se cura con nada, vamos a dejar tranquila a una persona de 84 años que vive fuera de su país porque un gobierno le ha echado y a cuyo país no puede volver ni siquiera un fin de semana porque empiezan los eternamente dolidos con la monarquía a decirle que no puede venir aquí. Y si tú no estás ahí, diferénciate claramente y necesito más de tus explicaciones».