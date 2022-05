Carlos Herrera a Pedro Sánchez: «El que no quiere que vengas a COPE soy yo, ¡eres un mentiroso!»

Este martes 17 de mayo la última media hora del tramo de la tertulia de Herrera en COPE, que se dedica especialmente a la participación de los oyentes, no ha sido precisamente tranquila.

Tal y como les ha contado Periodista Digital, Carlos Herrera se ha enfrentado abiertamente a uno de sus colaboradores, el siempre ‘progre’ Carmelo Encinas, a costa de sus opiniones relacionadas con el Rey emérito Juan Carlos. Encinas se ha mostrado muy crítico con el Emérito, en ocasiones obviando su presunción de inocencia, y ha visto como Herrera le ha reprendido y rebatido duramente en antena su posición.

Tanto es así que el tono se ha indo elevando entre ambos, en un rifirrafe dialéctico que ha durado varios minutos, hasta niveles que pocas veces se han escuchado en el programa estrella de COPE. La discusión terminaba por ‘orden’ de Carlos Herrera, que zanjaba el tema, y Carmelo Encinas todavía le reprochaba al locutor almeriense el hecho de que “defienda” al monarca por “ser su amigo y por la lealtad que te caracteriza”.

Pero la ‘bomba radiofónica’ saltaba minutos después y de manera casi inesperada gracias a la pregunta que formulaba un oyente en relación a la relación entre el presidente del Gobierno y Carlos Herrera y sobre qué le preguntaría a Sánchez en una entrevista y Herrera respondía de forma contundente:

“No. No, es que no le voy a hacer ni una sola pregunta al señor Pedro Sánchez. El señor Pedro Sánchez a mí no me importa nada y tiene todo el derecho del mundo a no querer venir aquí, o allí o al otro lado. Es que el que no quiere que venga aquí soy yo”, decía en primer lugar.

Aportaba más detalles sobre esta sorprendente revelación: “No tengo ningún interés en hablar con Pedro Sánchez. No tengo ningún interés en hacerle ninguna pregunta a Pedro Sánchez. No me interesa nada lo que me pueda contestar Pedro Sánchez porque seguramente será mentira. Como todo lo que dice”.

Y concluía de forma tan contundente como había comenzado su respuesta al oyente:

«Hombre, yo a un embustero, pues una vez hablas con él… Ya más veces no porque es perder el tiempo”.