El motivo del tremendo enganchón entre Manolo Lama y Monchi en la COPE

El Sevilla FC no atraviesa su mejor momento. La crisis deportiva comenzó sobre enero de este 2022 y ha ido cada vez a más debido a los malos resultados y a una plantilla plagada por las lesiones.

El sueño sobre luchar de tú a tú con el Real Madrid por el título de Liga se fue evaporando poco a poco. Cada empate, derrota y lesión era, cada vez más, un duro varapalo para los sevillistas que creían que podían alzar LaLiga.

Pero ni mucho menos fue así. Ni en su competición fetiche, La Europa League, el cuadro de Lopetegui mostró su mejor cara, pues fue eliminado por el conjunto londinense West Ham en los octavos de la competición.

Y el pasado sábado 15 de mayo, tras el empate a uno contra el Atlético de Madrid sellaba de manera matemática su participación en la Champions League la próxima temporada, la tercera de manera consecutiva y siempre con Lopetegui al mando del conjunto hispalense.

Pero ni con los deberes hechos la continuación en el banquillo de Lopetegui la próxima temporada estaba asegurada, según informó Marca. Y es que, según este medio, el Sevilla contactó a Diego Martínez -el que fue técnico del Granada que jugó la Europa League-, concretamente Monchi, el director deportivo del club hispalense.

Estos rumores no sentaron nada bien a Monchi, y así lo hizo saber en ‘El Partidazo de COPE‘. En el programa radiofónico presentado por Juanma Castaño, el director deportivo sevillista dijo:

«A mí lo que me enfada de ayer, porque lo de Juanma es algo pequeño, es una noticia que es portada tres horas en la edición digital del posiblemente periódico deportivo más importante de España junto con el AS -se refiere al Marca-, una noticia sin ningún tipo de rigor, que no está contrastada porque es falsa».

Con estas declaraciones no estuvo de acuerdo el otro protagonista de este enganchón, Manolo Lama. El periodista que también tuvo otro rifirrafe con Piqué por Twitter dijo:

«Es que ese no es mi problema, Monchi. Ese es problema del Marca. Yo creo que eres el verdadero artífice de los triunfos del Sevilla, pero también creo que te equivocas si piensas que al Sevilla no se le cuida en los medios deportivos españoles».

Monchi recriminó a al periodista que «algo nos habremos merecido. Yo lo único que digo es que no dejen en el aire que se habla bien del Sevilla porque Monchi es amigo de los periodistas«, dijo el director deportivo hispalense cabreado.

A esto Lama le respondió:

«Es que al Sevilla se le trata bien porque, afortunadamente, ha conseguido retos importantes», aclaró Monchi. De nuevo, Lama repitió que Monchi se «equivoca si piensa que Madrid va contra Monchi o el Sevilla». Ambos estaban ‘erre que erre’ y el director deportivo aclaró:

«Yo sólo hago alusión a algo en la que soy yo la noticia, porque dijeron que yo, Monchi, había tenido contacto con un entrenador. ¿Por qué me rebelo? Yo admito que los que me conocéis en todas mis facetas comentéis aquí aspectos personales, porque me conocéis, lo que no puedo admitirlo es de los que no me conocen«.