Margallo deja para el arrastre a Carmen Calvo por su intento de defensa del PSOE de los ERE

Carmen Calvo intentó el más difícil todavía en la Cadena SER, pero José Manuel García-Margallo desmontó la bobada en dos zarpazos.

La exvicepresidenta Carmen Calvo buscó una fórmula inverosímil para terminar echando la culpa al PP por todo, en la noche de 16 de mayo de 2022 en Hora 25 de la Cadena Ser.

La que fue mano derecha de Pedro Sánchez optó por el comodín de la corrupción en un intento de lograr su objetivo. Después de que, recientemente, vieran la luz pública una serie de audios de Villarejo con Dolores Cospedal, la exvicepresidenta del Gobierno aprovechó esta circunstancia para intentar relacionar a Alberto Núñez Feijóo, actual líder del PP, con esta cuestión de corruptelas:

Pero en su justificación, Calvo llegó al punto de defender a los protagonistas de la principal causa de corrupción de España, asegurando que la trama de los ERE en Andalucía los socialistas «no se han llevado ni un duro» y que solo se está juzgando «la gestión, que ha podido ser mejor o peor«.

— Hora 25 (@hora25) May 16, 2022

Carmen Calvo, al PP: "Sois un partido 'interruptus', con una forma de trabajar ofensiva a la inteligencia. No sé si me preocupa más la corrupción del partido o la manera de afrontarla" pic.twitter.com/1k3TGFNetJ

Durante la intervención de Carmen Calvo, esta se dirigía a José Manuel García-Margallo, el eurodiputado del Partido Popular, a quien sorprendió con la siguiente afirmación, aunque más bien parece una ‘tomadura de pelo’:

«En mi partido se está dilucidando la gestión, en vuestro caso es de sobresueldos. En mi partido no se ha quedado nadie con un duro, diga lo que diga la sentencia final de los ERE. Es una gran diferencia».

Como cabía esperar, Margallo se vio obligado a ‘pararle los pies’ a Carmen Calvo y, con una breve pero directa intervención, terminó hundiendo el discurso de la exvicepresidenta del Gobierno:

«Pido objetividad en este tema. La sentencia de la Audiencia de Sevilla dice que los ERE fraudulentos no fueron cosa de cuatro golfos, la decisión de dar estas ayudas no es competencia de la consejería de empleo, si no una decisión del gobierno en su conjunto, es lo que dice la sentencia».