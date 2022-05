Penosa ‘reventada’ en la SER de Ángels Barceló acusando de ‘exhibicionista’ al rey emérito

Se veía venir.

La ola de críticas al rey emérito por su paso exprés por España ya había empezado desde sectores radicales de la izquierda, aunque parecía que sin mucho entusiasmo. La distancia, que hace el olvido. O quizás, también acallados por la razón.

Pero debe ser que la imagen propia de don Juan Carlos bajando por las escalerillas del avión al aterrizar este 19 de mayo de 2022 en Vigo han espoleado a más de uno…

Es el caso de Ángels Barceló, que demostró estar bien ‘reventada’ en su editorial de apenas unas horas después, ya este 20 de mayo. La verdad es que es para disfrutarlo:

«Está claro que el rey emérito no ha entendido nada. Si lo que pretendía la casa del Rey es que el regreso de Juan Carlos fuera discreto y de bajo perfil, ayer se encontró con su llegada retransmitida en directo y preparada al detalle…»

«Y segundo, saludando a todos aquellos que le quisieran vitorear y a la prensa que le esperaba. El rey emérito tan campechano como siempre, como si no hubiera pasado nada, como si lo del fraude a Hacienda, las comisiones, el dinero en paraísos fiscales, los regalos millonarios a su amante o los dos años fuera de España no hubieran existido. Él, como dice la canción, está convencido de que sigue siendo el Rey».

«El malestar de la Zarzuela y del Gobierno tiene que ser mayúsculo. Eran ellos los que pedían discreción. El emérito ha marcado os tiempos, ha filtrado sus intenciones y está cumpliendo el guion, arropado además por una corte cercana que no le pide cuentas. Entre ellos, la derecha, que no cree que Juan Carlos tenga que explicar nada a nadie. Debería entender el PP que quien debilita a la Monarquía no es el Gobierno, sino Juan Carlos, con su comportamiento quien lo hace y a conciencia».